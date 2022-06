Thunder Rosa | “Se Sasha Banks vuole il titolo AEW sa dove trovarmi”

(Di sabato 18 giugno 2022) Arrivano conferme sulla clamoseparazione trae la WWE. La boss, una delle atlete più iconiche e vincenti degli ultimi anni in WWE sembra averne avuto abbastanza delle imposizioni e della gestione della WWE e avrebbe chiesto di essere licenziata. Una richiesta che arriva a poche settimane dalla sua sospensione dopo essersi rifiutata di partecipare, insieme alla tag team partner Naomi, all’episodio di Raw in cuivano esibirsi. Durante una firma virtuale con l’Asylum Wrestling Store, la campionessa mondiale femminile AEWè stata interrogata sulla possibilità che lasi unisca all’AEW e ha espresso il suo interesse a lottare contro lase ciòsse accadere: “I nuovi arrivati puntano ...

Thunder Rosa vuole affrontare Sasha Banks Thunder Rosa rispondendo ad alcune domande durante una sessione autografi ha confermato il suo interesse nell'affrontare Sasha Banks in futuro. Alcune fonti, nelle ultime ore, starebbero sempre più ...Thunder Rosa è salita sul ring per difendere il suo AEW Women's Championship contro Marina Shafir nella puntata di AEW Dynamite dell'8 giugno, mantenendo la cintura, ma venendo accusata da un fans di ...