SpaceX licenzia dipendenti per lettera che criticava Musk (Di sabato 18 giugno 2022) SpaceX ha licenziato diversi dipendenti per aver preparato una “lettera aperta” in cui criticavano il comportamento di Elon Musk nella sfera pubblica, secondo quanto scritto dalla direttrice dell’azienda aerospaziale, Gwynne Shotwell, in una e-mail inviata a tutto il personale e il cui contenuto è stato confermato da un dipendente. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Elon Musk incontrerà per la prima volta i dipendenti di Twitter: nella riunione risponderà alle loro domande La lettera sarebbe stata condivisa dai firmatari con gli altri colleghi con l’invito a sottoscriverla. Ma “alcuni si sono sentiti a disagio e intimiditi e/o arrabbiati perché la missiva li esortava a firmare qualcosa che non rispecchiava ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 giugno 2022)hato diversiper aver preparato una “aperta” in cuino il comportamento di Elonnella sfera pubblica, secondo quanto scritto dalla direttrice dell’azienda aerospaziale, Gwynne Shotwell, in una e-mail inviata a tutto il personale e il cui contenuto è stato confermato da un dipendente. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Elonincontrerà per la prima volta idi Twitter: nella riunione risponderà alle loro domande Lasarebbe stata condivisa dai firmatari con gli altri colleghi con l’invito a sottoscriverla. Ma “alcuni si sono sentiti a disagio e intimiditi e/o arrabbiati perché la missiva li esortava a firmare qualcosa che non rispecchiava ...

