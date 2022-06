“Sento la tristezza”: Serena Rossi a cuore aperto, c’entra suo figlio (Di sabato 18 giugno 2022) Serena Rossi, la confessione a cuore aperto su suo figlio: “Sento la tristezza”, una confessione davvero emozionante, cos’è successo. Una confessione a cuore aperto, quello a cui si è lasciata andare Serena Rossi a Il corriere della sera e di cui è stato già ampiamente protagonista Gabriele Muccino. Al famoso quotidiano, l’attrice napoletana ha parlato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 18 giugno 2022), la confessione asu suo: “la”, una confessione davvero emozionante, cos’è successo. Una confessione a, quello a cui si è lasciata andarea Il corriere della sera e di cui è stato già ampiamente protagonista Gabriele Muccino. Al famoso quotidiano, l’attrice napoletana ha parlato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

infoitcultura : Serena Rossi si confessa: 'Sento la tristezza e cerco di non farla pesare' - CEmaretta : A frunne e' limone, nell'ultima puntata #poverogabbiano sbarca a #propagandalive ed io mi sento già sola. Troppa tr… - fleursparadise : a me fa veramente tanta, tanta rabbia e tristezza questa storia. in che società orribile viviamo… io ogni volta che… - lostthemoth : La mia vita è così monotona, vuota e triste e mi sento incapace di fare qualsiasi cosa. Non so per quanto riuscirò… - rafaelamedina : @flayawa Sono felici? Vedo che si divertono e in tante coppie normali che sento hanno una tristezza… -