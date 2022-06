Sarà un'estate torrida come quella record del 2003, quando l'ondata di calore può uccidere (Di sabato 18 giugno 2022) E' il giugno più torrido dal 2003, quella terribile estate che si lasciò dietro 50 mila morti per colpa del caldo. All'invito di Mario Draghi a scegliere fra la pace (in Ucraina) e i condizionatori, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) E' il giugno più torrido dalterribileche si lasciò dietro 50 mila morti per colpa del caldo. All'invito di Mario Draghi a scegliere fra la pace (in Ucraina) e i condizionatori, ...

Manuel97__ : Trattato dal MT come una plusvalenza che camminava, sarà l'unico acquisto dell'estate 2022: - ChZiz_BamBam : @andryx_10 Sarà un'estate lunghissima - lucalollo69 : RT @MassiAga: Sarà una lunga estate... #lazialequannotepassa - riccardo_ric : @pierfrancescofe @MMmarco0 Ma infatti, tutti a lamentarsi del caldo quando probabilmente l'estate 2022 sarà la più… - florinarazvan : RT @pbecchi: Vi faccio notare che oggi per la prima volta Draghi ha parlato di “carestia”. Aggiungo: emergenza siccità in estate e poi care… -