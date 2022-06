Philip Morris apre l'Academy per attrarre e formare talenti (Di sabato 18 giugno 2022) Migliorare il tessuto produttivo e la competitività delle aziende italiane offrendo occasioni di formazione di alto livello. E farlo seguendo il modello della Silicon Valley, dove sono coinvolte nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Migliorare il tessuto produttivo e la competitività delle aziende italiane offrendo occasioni di formazione di alto livello. E farlo seguendo il modello della Silicon Valley, dove sono coinvolte nel ...

Pubblicità

PolicyMaker_mag : Diverse le realtà istituzionali e accademiche coinvolte nella realizzazione. L’offerta del Philip Morris Institute… - ilgiornale : Al via dal primo anno corsi per sviluppare competenze. Anche borse di studio per i giovani e focus sulle startup - Nutizieri : Bologna, alta formazione e Industria 4.0: Philip Morris apre la sua «scuola» - Lantidotosocial : RT @corrierebologna: Bologna, alta formazione e Industria 4.0: Philip Morris apre la sua «scuola» - maurizifo : RT @corrierebologna: Bologna, alta formazione e Industria 4.0: Philip Morris apre la sua «scuola» -