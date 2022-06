Luigi Di Maio, la scissione: ecco tutti i nomi del suo nuovo partito, è un terremoto (Di sabato 18 giugno 2022) 'Leggo che una parte del Movimento', dice il capo della Farnesina, 'vuole inserire nella risoluzione frasi e parole che disallineano l'Italia dalle alleanze storiche in cui è', mentre 'dobbiamo fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) 'Leggo che una parte del Movimento', dice il capo della Farnesina, 'vuole inserire nella risoluzione frasi e parole che disallineano l'Italia dalle alleanze storiche in cui è', mentre 'dobbiamo fare ...

Pubblicità

fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - raffaellapaita : Si sa già a che ora Luigi Di Maio chiederà scusa a Maria Elena Boschi? È prevista una cerimonia pubblica o basterà un sms? - ItalyMFA : Il Ministro degli Esteri @luigidimaio è in missione in Etiopia ???? e Kenya ???? *** Mission of Foreign Minister Luigi… - Paolo18030138 : RT @dariodangelo91: #Gubitosa, vicepresidente #M5s, vicinissimo a #Conte, definisce le parole di Luigi Di Maio 'fango inaccettabile', e un… - Carla37611766 : Gigino vai! Ormai Luigi Di Maio non ha più bisogno del M5s, né il M5s di lui -