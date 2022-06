LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-4 6-3, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro sconfigge la pioggia e l’olandese e vola di nuovo in finale a Londra! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Matteo Berrettini show a Londra! l’azzurro batte la pioggia e Botic van de Zandschulp e vola in finale al Queen’s per il secondo anno di fila! L’italiano vince 6-4 6-3 al termine di un incontro ricco di alti e bassi considerando le variazioni dell’olandese e soprattutto le interruzioni per le condizioni meteo avverse. Secondo atto conclusivo di fila per l’italiano dopo il trionfo di Stoccarda e opportunità per bissare il successo dello scorso anno ottenuto contro Cameron Norrie, superato in classifica insieme a Jannik Sinner per tornare a ridosso della top10. FINE SECONDO SET 6-3 GAME SET AND MATCH MATTEO Berrettini CHE ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 Matteoshow abatte lae Botic van deinalper il secondo anno di fila! L’italiano vince 6-4 6-3 al termine di un incontro ricco di alti e bassi considerando le variazioni dele soprattutto le interruzioni per le condizioni meteo avverse. Secondo atto conclusivo di fila per l’italiano dopo il trionfo di Stoccarda e opportunità per bissare il successo dello scorso anno ottenuto contro Cameron Norrie, superato in classifica insieme a Jannik Sinner per tornare a ridosso della top10. FINE SECONDO SET 6-3 GAME SET AND MATCH MATTEOCHE ...

Pubblicità

solounastella : RT @NandoArm8: “Erbettini” si prende la seconda finale consecutiva in due settimane ed al Queen’s, facendo così 8 su 8 dal suo rientro in c… - NandoArm8 : “Erbettini” si prende la seconda finale consecutiva in due settimane ed al Queen’s, facendo così 8 su 8 dal suo rie… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Queens Matteo #Berrettini in #finale! #VanDeZandschulp regolato 6-4, 6-3! Ora la sfida con… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Queens Ripartiti! E che ripresa per #Berrettini, subito il #break ai danni di… - SkySport : Tornano in campo #Berrettini e #VanDeZandschulp: si riprende dopo la pausa pioggia La semifinale live su Sky Sport… -