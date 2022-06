LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 2-1, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e diritto del #29 al mondo. 30-0 Gran prima dell’olandese. 15-0 Ace di van de Zandschulp. 2-1 L’azzurro è avanti nel primo set. 40-0 Buona prima di Berrettini. 30-0 Ace del romano. 15-0 Prima al corpo di Berrettini. 1-1 Buon game dell’olandese. 40-30 Chiusura a rete un avanzamento di van de Zandschulp. 30-30 Termina in rete la risposta di Berrettini. 15-30 Doppio fallo del tennista olandese. 15-15 Chiusura vincente a rete di van de Zandschulp. 0-15 Risposta profonda dell’azzurro. 1-0 Servizio a zero di Berrettini. 40-0 Servizio e palla corta del classe 1996. 30-0 Gran chiusura a rete del tennista romano. 15-0 Ace dell’azzurro. 0-0 Si comincia sul ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio e diritto del #29 al mondo. 30-0 Gran prima dell’olandese. 15-0 Ace di van de. 2-1 L’azzurro è avanti nel primo set. 40-0 Buona prima di. 30-0 Ace del romano. 15-0 Prima al corpo di. 1-1 Buon game dell’olandese. 40-30 Chiusura a rete un avanzamento di van de. 30-30 Termina in rete la risposta di. 15-30 Doppio fallo del tennista olandese. 15-15 Chiusura vincente a rete di van de. 0-15 Risposta profonda dell’azzurro. 1-0 Servizio a zero di. 40-0 Servizio e palla corta del classe 1996. 30-0 Gran chiusura a rete del tennista romano. 15-0 Ace dell’azzurro. 0-0 Sisul ...

