Juventus, Arthur in cima alla lista delle cessioni (Di sabato 18 giugno 2022) Il rapporto tra Arthur e la Juventus è destinato a chiudersi presto. I bianconeri, infatti, vogliono liberarsi del suo stipendio eccessivo... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Il rapporto trae laè destinato a chiudersi presto. I bianconeri, infatti, vogliono liberarsi del suo stipendio eccessivo...

Pubblicità

infoitsport : Calciomercato Juventus, occhio alla cassa: Arthur e Rabiot in uscita - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato #SportMediaset #Juve su #Zaniolo: offerti 40 milioni: scambio con #Arthur. Con i 20 milioni di #Demira… - InvernizziCarlo : @Frankplusvalenz Ti segnalo una vecchia intervista del procuratore di Arthur dal quale si evince chiaramente che gi… - Emanuel70123144 : RT @ZanforlinOrfeo: Dopo l'uscita di #Bentancur e #kulusevski tocca ad #Arthur, #Ramsey e #Rabiot. Per il capolavoro manca #Alexsandro. Po… - melgae2013 : RT @ZanforlinOrfeo: Dopo l'uscita di #Bentancur e #kulusevski tocca ad #Arthur, #Ramsey e #Rabiot. Per il capolavoro manca #Alexsandro. Po… -