Incendio a Malagrotta: a Fiumicino livelli di diossine oltre i limiti, in calo a Roma (Di sabato 18 giugno 2022) Fiumicino – A Fiumicino il valore di diossine è pari allo 0.9, oltre il limite dato dall’Oms, fissato allo 0.3. Il valore del primo campione prelevato presso l’area di Fiumicino, rilievo che comprende tre giornate, è superiore al valore di riferimento individuato dall’Oms per l’ambiente urbano. È quanto stabiliscono i nuovi rilievi dell’Arpa Lazio eseguiti dopo l’Incendio di mercoledì al Tmb di Malagrotta. Per quanto riguarda la Capitale, rispetto a ieri, i dati degli inquinanti, nell’area di rilevazione, sono sullo 0.2, ovvero inferiore anche se di poco al limite di riferimento dato dall’Oms, e ai dati del secondo campione. Nel frattempo i vigili del fuoco continuano nell’opera di bonifica dell’area mentre in Procura si indaga per capire l’esatta origine del rogo. Non ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022)– Ail valore diè pari allo 0.9,il limite dato dall’Oms, fissato allo 0.3. Il valore del primo campione prelevato presso l’area di, rilievo che comprende tre giornate, è superiore al valore di riferimento individuato dall’Oms per l’ambiente urbano. È quanto stabiliscono i nuovi rilievi dell’Arpa Lazio eseguiti dopo l’di mercoledì al Tmb di. Per quanto riguarda la Capitale, rispetto a ieri, i dati degli inquinanti, nell’area di rilevazione, sono sullo 0.2, ovvero inferiore anche se di poco al limite di riferimento dato dall’Oms, e ai dati del secondo campione. Nel frattempo i vigili del fuoco continuano nell’opera di bonifica dell’area mentre in Procura si indaga per capire l’esatta origine del rogo. Non ...

