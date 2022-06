Incendio a Maccarese, brucia un campo di sterpaglie: elicottero in azione per spegnere il rogo (Di sabato 18 giugno 2022) Fiumicino – “Un vasto Incendio si è sviluppato questa mattina a Maccarese all’incrocio tra via della Muratella e via di Maccarese, dal lato della ferrovia. L’Incendio ha interessato un campo di sterpaglie la cui proprietà è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale, la Protezione civile di Fiumicino e i Vigili del Fuoco allertati vista la violenza delle fiamme. I mezzi sono ancora sul posto, supportati da un canadair, per domare le fiamme che ancora divampano complice anche il vento”. A renderlo noto è la comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) Fiumicino – “Un vastosi è sviluppato questa mattina aall’incrocio tra via della Muratella e via di, dal lato della ferrovia. L’ha interessato undila cui proprietà è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale, la Protezione civile di Fiumicino e i Vigili del Fuoco allertati vista la violenza delle fiamme. I mezzi sono ancora sul posto, supportati da un canadair, per domare le fiamme che ancora divampano complice anche il vento”. A renderlo noto è la comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

Pubblicità

CorriereCitta : Spaventoso incendio a Maccarese: rogo in corso (FOTO) - ilfaroonline : ?? Vasto incendio a #Maccarese, brucia un campo di sterpaglie: elicottero in azione per spegnere il rogo ??… - ifiglidellaRiv : RT @cecchignola71: Pezzoli dell’Ordine agronomi e forestali: «Se le diossine che si sono generate dall’incendio si depositeranno sul territ… - Eventus_docet : RT @cecchignola71: Pezzoli dell’Ordine agronomi e forestali: «Se le diossine che si sono generate dall’incendio si depositeranno sul territ… - cecchignola71 : Pezzoli dell’Ordine agronomi e forestali: «Se le diossine che si sono generate dall’incendio si depositeranno sul t… -