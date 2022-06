(Di sabato 18 giugno 2022) "In questo momento non bisogna, solo l'inazione. L'ottimismo è fatto di azione. In questo momento mancano circa 30mln di mc al giorno di russo pero l'Italia riesce ad avere adesso un'...

Pubblicità

TgLa7 : #Gas, #Descalzi: anche con taglio 100% supereremmo inverno. 'Dovremmo forzare gas altri paesi e restrizioni, ma riu… - fisco24_info : Gas: Descalzi, nulla da temere,offerta superiore a domanda: 'Anche con taglio 100% supereremmo inverno' - PoliticaNewsNow : Gas, Descalzi (ENI): “Superemo inverno anche con taglio 100% gas russo” - sandripavli : RT @TgLa7: #Gas, #Descalzi: anche con taglio 100% supereremmo inverno. 'Dovremmo forzare gas altri paesi e restrizioni, ma riusciremmo' htt… - zazoomblog : Guerra la diretta. Ue: Russia usa il grano come strumento di ricatto. Gas Descalzi: Offerta superiore alla domanda… -

dell'Eni Claudioparlando della disponibilità dia La Repubblica delle Idee. "In questo momento c'è un'offerta superiore alla domanda, 200 milioni di offerta e 160 milioni di domanda, il ...' Anche con il taglio del cento per cento delrusso supereremmo l'inverno. Dovremmo forzare l'approvvigionamento dida altri paesi e le restrizioni, ma ci riusciremmo'. Così Claudio De Scalzi , amministratore delegato di Eni."In questo momento non bisogna temere nulla, solo l'inazione. L'ottimismo è fatto di azione. In questo momento mancano circa 30mln di mc al giorno di russo pero l'Italia riesce ad avere adesso un'offe ...Venerdì, secondo le previsioni commerciali indicate sul sito di Snam, da Tarvisio (Udine) l’ingresso di gas russo previsto era di circa 34,78 milioni di metri cubi di gas russo, da Mazara del Vallo (T ...