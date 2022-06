F1 | gara 19 giugno | orario | programma GP Canada 2022 | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) Dopo due anni d’assenza torna il Gran Premio del, una delle tappe più amate del calendario. Tutto è pronto a Montreal per la nona competizione dell’anno, la seconda Oltreoceano dopo il round di Miami (Florida/USA) di inizio anno. Max Verstappen è al comando della graduatoria assoluta. Il #1 della Red Bull ha al momento 150 punti all’attivo in graduatoria contro i 129 del messicano Sergio Perez, abile in quel di Baku a strappare alle Rosse la seconda posizione nella classifica piloti. Le due monoposto austriache cercano di allungare, mentre le Ferrari proveranno a rifarsi dopo la delusione dell’Azerbaijan. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno tutte le carte in regola per ben figurare in un tracciato molto particolare come quello canadese. Il Gran Premio di domani sarà proposto in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) ed in ...