F1, Carlos Sainz: “Ho fatto più fatica con la pista non così bagnata, ma domani cercherò di vincere” (Di sabato 18 giugno 2022) Sono terminate le qualifiche del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Su pista bagnata, Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo di 1:21.299 a precedere lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) a 0.645 e lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) a 0.797. Una grande prestazione dell’olandese della Red Bull che ha saputo fare una grande differenza in queste condizioni, confermando le sue eccellenti qualità di guida quando c’è la pioggia. Per la Ferrari, che dovrà fare i conti con un Charles Leclerc al via dal fondo della griglia per quanto deciso sul motore, una terza piazza per Sainz che spera di avere un ottimo scatto per mettere in difficoltà chi lo precede. “Oggi mi sentivo abbastanza bene con la macchina con il bagnato totale. Con la pista che si stava asciugando non sono ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Sono terminate le qualifiche del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Su, Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo di 1:21.299 a precedere lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) a 0.645 e lo spagnolo(Ferrari) a 0.797. Una grande prestazione dell’olandese della Red Bull che ha saputo fare una grande differenza in queste condizioni, confermando le sue eccellenti qualità di guida quando c’è la pioggia. Per la Ferrari, che dovrà fare i conti con un Charles Leclerc al via dal fondo della griglia per quanto deciso sul motore, una terza piazza perche spera di avere un ottimo scatto per mettere in difficoltà chi lo precede. “Oggi mi sentivo abbastanza bene con la macchina con il bagnato totale. Con lache si stava asciugando non sono ...

Pubblicità

grafuio : RT @poesiadeimotori: Malino anche oggi Carlos. La pole era inavvicinabile, ma la seconda piazza senza Charles e Perez era quasi d’obbligo.… - fisco24_info : F1, Gp Canada: pole position per Verstappen, poi Alonso: Terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Carlos Sainz - OA_Sport : #F1 Carlos Sainz: “Ho fatto più fatica con la pista non così bagnata, ma domani cercherò di vincere” - UgoBaroni : RT @mult1formula: ????POLE POSITION PER MAX VERSTAPPEN Il pilota della Redbull si aggiudica la sua prima pole position in Canada! A lui se… - zazoomblog : F1 GP Canada 2022. Pole sul velluto di Max Verstappen. Fernando Alonso in prima fila Carlos Sainz è 3° - #Canada #… -