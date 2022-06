Elena e la malattia della mammma: "La sindrome che l'ha portata a uccidere" (Di sabato 18 giugno 2022) Potrebbe esserci la "sindrome di Medea" dietro il folle gesto di Martina Patti, la mamma che ha ucciso la figlia di 5 anni Elena Del Pozzo a Mascalucia, nel Catanese. Ne è convinto il criminologo Carmelo Lavorino, che in una intervista all'agenzia Adkronos parla di "follia fredda". Sulla donna gravano i sospetti di "disturbi mentali, una forma di depressione", spiega l'esperto. "Ha agito in modo crudele per vendicarsi del marito, possiamo anche parlare di una 'sindrome di Medea', una persona che uccide la prole per vendetta verso il marito". Marito che l'ha definita "un mostro, una persona che ha premeditato tutto". Secondo le prime ricostruzioni fornite dai familiari della Patti, infatti, la donna avrebbe vissuto con gelosia patologica i buoni rapporti instaurati dalla bimba con la nuova compagna dell'ormai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Potrebbe esserci la "di Medea" dietro il folle gesto di Martina Patti, la mamma che ha ucciso la figlia di 5 anniDel Pozzo a Mascalucia, nel Catanese. Ne è convinto il criminologo Carmelo Lavorino, che in una intervista all'agenzia Adkronos parla di "follia fredda". Sulla donna gravano i sospetti di "disturbi mentali, una forma di depressione", spiega l'esperto. "Ha agito in modo crudele per vendicarsi del marito, possiamo anche parlare di una 'di Medea', una persona che uccide la prole per vendetta verso il marito". Marito che l'ha definita "un mostro, una persona che ha premeditato tutto". Secondo le prime ricostruzioni fornite dai familiariPatti, infatti, la donna avrebbe vissuto con gelosia patologica i buoni rapporti instaurati dalla bimba con la nuova compagna dell'ormai ...

