Don Gaggia da Perugia: 'Chi non denuncia vandali e violenti non può essere madrina o padrino' (Di sabato 18 giugno 2022) Chi non denuncerà gli atti di vandalismo e violenza ad opera di minorenni che subiscono gli abitanti di Villa Pitignano , una frazione di Perugia, non avrà la possibilità di fare da padrini o madrine ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 18 giugno 2022) Chi non denuncerà gli atti dismo e violenza ad opera di minorenni che subiscono gli abitanti di Villa Pitignano , una frazione di, non avrà la possibilità di fare da padrini o madrine ...

Pubblicità

Perugia : Parroco Perugia, denunce dopo il mio appello a farlo: 'Non è più il momento di guardare proprio orto' dice don Gagg… - a42nno : RT @Corriere: Don Nicolò contro le baby gang: chi non denuncia le violenze non sarà più padrino ai battesimi - monikindaaaa : RT @Corriere: Don Nicolò contro le baby gang: chi non denuncia le violenze non sarà più padrino ai battesimi - Corriere : Don Nicolò contro le baby gang: chi non denuncia le violenze non sarà più padrino ai battesimi -