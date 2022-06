DIRETTA MotoGP, GP Sachsenring 2022 LIVE: FP4 posticipate per un blackout (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Non è chiaro a cosa sia dovuto, ma il guasto elettrico non permette il regolare svolgimento delle FP4; è stato comunicato che l’inizio è stato posticipato, ma non ci sono ancora novità circa l’orario in cui i piloti potranno scendere in pista. 13.30 La quarta sessione di prove libere subisce un ritardo forzato a causa di un blackout al circuito del Sachsenring; si attendono aggiornamenti. 13.27 Alex Rins non prenderà parte a questa sessione e alle successive: il dolore al polso (reduce dall’incidente con Nakagami e Bagnaia) persiste e non riuscirà a gareggiare al Sachsenring. 13.24 I piloti avranno a disposizione trenta minuti, al termine dei quali si svolgeranno le attesissime qualifiche. 13.21 Mancano meno di dieci minuti per poter vivere insieme la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Non è chiaro a cosa sia dovuto, ma il guasto elettrico non permette il regolare svolgimento delle FP4; è stato comunicato che l’inizio è stato posticipato, ma non ci sono ancora novità circa l’orario in cui i piloti potranno scendere in pista. 13.30 La quarta sessione di prove libere subisce un ritardo forzato a causa di unal circuito del; si attendono aggiornamenti. 13.27 Alex Rins non prenderà parte a questa sessione e alle successive: il dolore al polso (reduce dall’incidente con Nakagami e Bagnaia) persiste e non riuscirà a gareggiare al. 13.24 I piloti avranno a disposizione trenta minuti, al termine dei quali si svolgeranno le attesissime qualifiche. 13.21 Mancano meno di dieci minuti per poter vivere insieme la ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Germania: le prove libere 4 in diretta LIVE #SkyMotori #MotoGP #GermanGP #SkyMotoGP - FormulaPassion : #MotoGP | Segui con noi la diretta delle PL4 e delle qualifiche del Sachsenring: si inizia con qualche minuto di ri… - infoitsport : MotoGP 2022. GP di Germania, le scuse in diretta TV di Takaaki Nakagami ad Alex Rins e Pecco Bagnaia: 'L'importante… - fmimolise : Solo Aprilia resiste alle incontenibili Ducati. Con Loris Reggiani e Zam [VIDEO]: Loris Reggiani, vincitore di otto… - zazoomblog : MotoGp oggi in tv: dove vedere il Gp di Germania in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) - #MotoGp #vedere #Germania… -