Cloe Bianco | il ministero dell’Istruzione avvia una procedura di approfondimento sulla morte della professoressa

(Di sabato 18 giugno 2022) Ilhato unadiper ricostruire i contornivicenda ditransgender di 58 anni. La donna era originaria di Maracon (Venezia) e sabato 11 giugno è stata trovata carbonizzata all’interno del suo camper, abbandonato in mezzo ad un bosco tra Auronzo di Cadore e Misurina, località montane del Veneto. Ad oggi ha suscitato molto scalpore e la reazione da parte di diversi personaggi pubblici, tra cui il ministro del Lavoro Andrea Orlando e Pino Tauri, segretario generaleUil Scuola. Faceva l’insegnante di fisica e dai suoi studenti è descritta come preparata e disponibile.è nata come Luca, ma un giorno di sette ...

uscì sconfitta, il presidente del Tribunale del lavoro di Venezia, pur 'senza voler criticare una legittima scelta identitaria sognata dadall'età di cinque anni', ha stabilito che la ...SAN DONA' - Sulla prof sandonatese- in Cadore - indagini e accuse. 'Il ministero dell'Istruzione è colpevole in quanto è stato complice di quanto accaduto: ha sospesodall'insegnamento, mettendola a lavorare ...Il Ministero vuole vederci chiaro. Nel 2015, Cloe si presentò in aula in abiti femminili, un genitore scrisse a Elena Donazzan e alla fine l'insegnante fu demansionata: perchèDocente trans suicida nei giorni scorsi e ora il ministero dell’Istruzione ha avviato un approfondimento sul caso di Cloe Bianco. Questo è quanto ha confermato il MI all’Ansa, mentre “si stanno ...