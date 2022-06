Calciomercato Lazio: Sarri vuole riabbracciare Allan (Di sabato 18 giugno 2022) . Il tecnico biancoceleste premer per il brasiliano Maurizio Sarri vuole pescare in Premier League per rinforzare la sua Lazio. Non solo Kepa e Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea ma al momento inarrivabili, nelle ultime ore il nome è tornato di moda il nome di Allan. Il centrocampista dell’Everton ed ex Napoli potrebbe essere liberato in anticipo dagli inglesi nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno del 2023. Il Comandante preme per tornare a lavorare con il suo pupillo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) . Il tecnico biancoceleste premer per il brasiliano Mauriziopescare in Premier League per rinforzare la sua. Non solo Kepa e Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea ma al momento inarrivabili, nelle ultime ore il nome è tornato di moda il nome di. Il centrocampista dell’Everton ed ex Napoli potrebbe essere liberato in anticipo dagli inglesi nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno del 2023. Il Comandante preme per tornare a lavorare con il suo pupillo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

