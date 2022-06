Berrettini-Van De Zandschulp in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022 (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini se la vedrà contro Botic Van De Zandschulp nel penultimo atto del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. L’azzurro andrà alla caccia della seconda finale consecutiva a Londra, evento in cui difende il titolo ottenuto nella scorsa edizione. Il rapido successo con l’americano Paul è quello che serviva dopo l’estenuante maratona di quasi tre ore vinta contro Denis Kudla, l’altro giocatore a stelle e strisce arresosi di fronte al martello romano nell’arco della settimana. Adesso per Berrettini c’è un tennista scorbutico come l’olandese. Quest’ultimo, grazie ai colpi d’inizio gioco potentissimi, sulle superfici rapide si trova a meraviglia. Il numero ventinove del mondo è particolarmente ispirato, come ha ribadito l’ultimo agile successo contro lo spagnolo Davidovich Fokina. L’italiano partirà ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Matteose la vedrà contro Botic Van Denel penultimo atto del torneo Atp 500 del. L’azzurro andrà alla caccia della seconda finale consecutiva a Londra, evento in cui difende il titolo ottenuto nella scorsa edizione. Il rapido successo con l’americano Paul è quello che serviva dopo l’estenuante maratona di quasi tre ore vinta contro Denis Kudla, l’altro giocatore a stelle e strisce arresosi di fronte al martello romano nell’arco della settimana. Adesso perc’è un tennista scorbutico come l’olandese. Quest’ultimo, grazie ai colpi d’inizio gioco potentissimi, sulle superfici rapide si trova a meraviglia. Il numero ventinove del mondo è particolarmente ispirato, come ha ribadito l’ultimo agile successo contro lo spagnolo Davidovich Fokina. L’italiano partirà ...

