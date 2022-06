Ballottaggio a Lucca, Vito: "Se Fi con Casapound lascio partito" (Di sabato 18 giugno 2022) "Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l'apparentamento con Casapound, lascerò il partito". Così Elio Vito di Forza Italia su Twitter. A Lucca, per l'elezione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) "Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia aconferma l'apparentamento con, lascerò il". Così Eliodi Forza Italia su Twitter. A, per l'elezione del ...

lauraboldrini : A Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra si allea con #Casapound. I candidati di Meloni, Salvini e Berluscon… - fattoquotidiano : Lucca, il centrodestra si allea con l’estrema destra per il ballottaggio. Pd: “Scendono a patti con i fascisti del… - valeriafedeli : Senza remore, dando un calcio alla drammatica storia del Novecento, la destra si allea con CasaPound per il ballott… - rossomille : RT @PBerizzi: Ed ecco che a Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi si allea con CasaPound. I fascisti… - LSblendorio : RT @PBerizzi: Ed ecco che a Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi si allea con CasaPound. I fascisti… -