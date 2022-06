Autovelox, multa anche se non superi i limiti di velocità (Di sabato 18 giugno 2022) È possibile ricevere una multa con l’Autovelox anche se non si oltrepassano i limiti di velocità imposti dal Codice Stradale? Oltrepassare i limiti di velocità imposti dal Codice Stradale è pericoloso non solo per la propria sicurezza e per quella degli altri. Si rischiano sanzioni severe con multe salate, anche centinaia di euro. Le norme L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 18 giugno 2022) È possibile ricevere unacon l’se non si oltrepassano idiimposti dal Codice Stradale? Oltrepassare idiimposti dal Codice Stradale è pericoloso non solo per la propria sicurezza e per quella degli altri. Si rischiano sanzioni severe con multe salate,centinaia di euro. Le norme L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

infoitinterno : Autovelox sul cavalcavia a Valfabbrica, il giudice di pace annulla la multa: 'Mal segnalato e non visibile' - infoitinterno : Umbria, il giudice annulla la multa dell'autovelox dal cavalcavia: 'Deve essere visibile e segnalato'. - infoitinterno : Autovelox “nascosto” sopra cavalcavia, giudice accoglie ricorso automobilista: multa annullata - infoitinterno : Autovelox non segnalato, multa annullata - infoitinterno : Multa cancellata: l’autovelox non era omologato -