Automotive | le strategie di oggi per l’elettrico di domani

Leggi su formiche

(Di sabato 18 giugno 2022) “Ieri ci siamo già impiccati ad un solo fornitore di gas (la Russia),rischiamo di farlo di nuovo con chi ha il monopolio delle batterie elettriche (la Cina)”. Risponde così Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, al quesito postogli da Formiche.net sull’azione di Pechino nel triangolo del litio, rappresentato da Argentina, Bolivia e Perù nelle cui terre c’è il 56% del litio mondiale. Il tema è stato al centro del seminario su “Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità” organizzato a Milano a Palazzo Lombardia, in occasione del MIMO, la kermesse motoristica andata in scena a Milano e Monza in questo fine settimana. Tra Ferrari, Maserati e auto elettriche che hanno sfilato in piazza Duomo, tra rombi di cavalli e sibilii di motori geotermici, oltre ad un cane robot esibito da Hyundai, c’è stato il tempo per mettere a fuoco tematiche assolutamente ...