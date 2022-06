Atp Queen’s 2022, tifoso chiede a Berrettini di sposarlo: “Ci devo pensare un attimo” (Di sabato 18 giugno 2022) Singolare episodio accaduto al termine della semifinale del Queen’s vinta da Matteo Berrettini sull’olandese Botic Van De Zandschulp. L’azzurro, impegnato nella tradizionale intervista post-partita sull’erba londinese, ha infatti ricevuto una proposta di matrimonio da uno spettatore presente sugli spalti. Il numero dieci del mondo, decisamente divertito dalla gag, ha risposto sorridendo: “Lascia che ci pensi un attimo…”. Ormai il romano è diventato un vero beniamino del pubblico britannico. Nella giornata di domani proverà a conquistare il suo secondo titolo consecutivo nella capitale inglese. A post-match marriage proposal for @MattBerrettini #cinchChampionships pic.twitter.com/IzQiIG1EYG — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Singolare episodio accaduto al termine della semifinale delvinta da Matteosull’olandese Botic Van De Zandschulp. L’azzurro, impegnato nella tradizionale intervista post-partita sull’erba londinese, ha infatti ricevuto una proposta di matrimonio da uno spettatore presente sugli spalti. Il numero dieci del mondo, decisamente divertito dalla gag, ha risposto sorridendo: “Lascia che ci pensi un…”. Ormai il romano è diventato un vero beniamino del pubblico britannico. Nella giornata di domani proverà a conquistare il suo secondo titolo consecutivo nella capitale inglese. A post-match marriage proposal for @Matt#cinchChampionships pic.twitter.com/IzQiIG1EYG — Tennis TV (@TennisTV) June 18,SportFace.

