Ambiente | Tajani | ' compromesso su Fitfor55 non soddisfacente'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - #Fitfor55 Forza Italia mercoledì al Parlamento europeo continuerà a battersi per una transizione ecologica compatibile con la difesa del lavoro e dell'industria. I compromessi di cui si parla non sono soddisfacenti. Sarà molto difficile poterli votare". Lo scrive su Twitter, il vicepresidente del Partito popolare europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

