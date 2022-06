AlphaTauri dopo le libere di venerdi in Canada

(Di sabato 18 giugno 2022) Jonathan Eddolls, Ingegnere Capo di Gara, della AlphaTaur è felice di come sono andate le provediin. “È fantastico tornare a Montrealqualche anno: è un circuito così straordinario, che può riservare molte sorprese e questo fine settimana sembra fare lo stesso con il tempo!” Fp1 e Fp2 diinla pioggia torrenziale di giovedi,abbiamo vissuto due sessioni soleggiate con una corsa completamente asciutta. Il team AlphaTaur è stato in grado di coprire un ampio programma di test su entrambe le auto, con una serie di elementi meccanici e di test aerodinamici. Trattandosi di una pista stradale, il grip è iniziato piuttosto basso nelle FP1, il che ha reso l’equilibrio abbastanza aperto. Sulla base ...

Pubblicità

superandrea001 : RT @FTorrente01: Anche Pierre #Gasly soffre di problemi alla schiena. Il francese dell’#AlphaTauri svolge delle sedute di fisioterapia dopo… - andreaaliyt : RT @FTorrente01: Anche Pierre #Gasly soffre di problemi alla schiena. Il francese dell’#AlphaTauri svolge delle sedute di fisioterapia dopo… - FTorrente01 : Anche Pierre #Gasly soffre di problemi alla schiena. Il francese dell’#AlphaTauri svolge delle sedute di fisioterap… - i67buffay : io ho perso i polmoni dopo l'ultimo reel dell'alphatauri - PDFAM__ : Km percorsi dopo 8 GP: • Mercedes: 4732 • Red Bull: 4609 • McLaren: 4537 • Aston Martin: 4480 • Williams: 4393 • A… -

La Ferrari ha montato la terza power unit sulla monoposto di Charles Leclercil ritiro di Baku. Gasly+00"752 1'14"879 7 G. Russell Mercedes +00"844 1'14"971 8 L. Norris McLaren +00"......scelto di non montare il quarto turbocompressore stagionale sulla monoposto di Charles Leclerc... Caso diverso invece in casa, dove Yuki Tsunoda sarà costretto a partire dal fondo dello ...Dopo l'epilogo sfortunato della gara di Baku, Yuki Tsunoda vuole tornare a battagliare per la top dieci nel prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Il giappo ...Il marchio del gruppo Redbull aprirà un flagship store a Londra in ottobre, mentre consolida il wholesale in Italia e nel Benelux. «Puntiamo a ...