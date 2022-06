Velazquez | al via la mostra all’Accademia Carrara

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Uncoi fiocchi è volato a Bergamo dal Prado per essere esposto in Accademiadal 17 giugno al 28 agosto. Il sontuoso ritratto della giovanissima Maria Anna d’Austria, sposa del re Filippo IV, rende d’obbligo la visita alla Pinacoteca cittadina prima della chiusura per ripensamento delle collezioni e degli spazi prevista dal 29 agosto a fine gennaio 2023. E “coi fiocchi” lo è davvero questa monumentale tela, gioiello del museo madrileno, sia per l’ispirata e vibrante esecuzione del fuoriclasse ritrattista barocco, sia per la fastosa iconografia di Maria Anna d’Austria vivacizzata da nastri color arancio ai polsi e da fiocchi vermigli inseriti nella mirabolante acconciatura. In questo dipinto della maturità dell’artista, realizzato attorno al 1652 di rientro dal suo secondo viaggio in Italia, tutto vibra di luce e di energia, ...