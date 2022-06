Un altro domani, trama 20 giugno 2022: un annuncio a sorpresa (Di venerdì 17 giugno 2022) Un altro domani inizierà la nuova settimana di programmazione decisamente con il botto. Stando alla trama di lunedì 20 giugno 2022, infatti, Julia e Sergio saranno al settimo cielo per essersi finalmente sposati e tutto sembrerà procedere per il meglio. I due giovani, dopo aver chiarito tutti i loro problemi e le recenti incomprensioni, hanno organizzato una cerimonia intima in paese senza nemmeno dirlo ai rispettivi genitori e hanno coronato il loro sogno d'amore. Tuttavia, a poche ore dalle nozze, sembreranno iniziare nuovi guai, poiché Sergio, durante il piccolo rinfresco curato da Tirso nel suo hotel, comunicherà di fronte a tutti che lui e la moglie venderanno l'appartamento in paese e viaggeranno insieme per il mondo. La ragazza apparirà del tutto spiazzata dall'annuncio a ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 giugno 2022) Uninizierà la nuova settimana di programmazione decisamente con il botto. Stando alladi lunedì 20, infatti, Julia e Sergio saranno al settimo cielo per essersi finalmente sposati e tutto sembrerà procedere per il meglio. I due giovani, dopo aver chiarito tutti i loro problemi e le recenti incomprensioni, hanno organizzato una cerimonia intima in paese senza nemmeno dirlo ai rispettivi genitori e hanno coronato il loro sogno d'amore. Tuttavia, a poche ore dalle nozze, sembreranno iniziare nuovi guai, poiché Sergio, durante il piccolo rinfresco curato da Tirso nel suo hotel, comunicherà di fronte a tutti che lui e la moglie venderanno l'appartamento in paese e viaggeranno insieme per il mondo. La ragazza apparirà del tutto spiazzata dall'a ...

