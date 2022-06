Ucraina, Di Battista va in Russia: 'Voglio scoprire cosa pensano di noi, dell'Europa e di Putin' (Di venerdì 17 giugno 2022) Alessandro Di Battista ha annunciato sui social un suo prossimo viaggio in Russia ispirato, a suo dire, dai racconti dell'inviato della Rai Marc Innaro. 'I primi di aprile, dopo poco più di un mese ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 giugno 2022) Alessandro Diha annunciato sui social un suo prossimo viaggio inispirato, a suo dire, dai racconti'inviatoa Rai Marc Innaro. 'I primi di aprile, dopo poco più di un mese ...

Pubblicità

ilvocio : Di Battista: 'Presto andrò in Russia'. Ecco, un altro coglione. Simone Nesi #17Giugno #ilvocio #DiBattista… - globalistIT : - neXtquotidiano : #DiBattista vola in #Russia per raccontare la guerra in Ucraina (perché ispirato da Marc Innaro) - giandoserrao : Di Battista 2. non poteva mancare il “pur condannando le scelte politiche attuali della Russia, e ovviamente l'inva… - FioreFerdi1 : Di Battista restaci in Russia 6 una vergogna non solo x l’Italia ma anche x tutti i morti che i tuoi amici russi ha… -