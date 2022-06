' Sanchez pronto a tagliarsi lo stipendio per il Barcellona'

Pubblicità

Secondo La Tercera, l'attaccante dell'Inter sogna un ritorno al Barcellona

Dal Cile insistono su un possibile ritorno di Alexisal Barcellona . Secondo le indiscrezioni riportate da La Tercera , l'attaccante dell' Inter sogna una possibile seconda esperienza nel club catalano, tanto che sarebbe disposto a tagliarsi ...Inter, tuttoper un addio eccellente. Non solo acquisti in attacco. La società nerazzurra deve pensare anche a salutare qualche attaccante. Alexisè sul mercato da tempo mentre Joaquin ...Secondo quanto riferito da La Tercera Sanchez sarebbe disposto a un sacrificio economico pur di tornare al Barcellona.C'è tanto rumore sulla prossima destinazione di Alexis Sanchez. Sappiamo che il cileno è prossimo all'uscita dall'Inter ma non sappiamo dove andrà e in che modalità. La Tercera, noto portale cileno, h ...