San Marino: un 12enne ruba del cioccolato, si pente e scrive al negoziante le sue scuse

Il ragazzino si era recato nel piccolo Stato per una gita e lì aveva sottratto un ovetto Kinder Joy in un negozio. Tornato a casa, però, si è sentito in colpa per quel furto e ha deciso di scrivere di suo pugno una lettera al proprietario: "Spero che mi possa perdonare perché vorrei essere in pace con lei e con Dio".

