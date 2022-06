Putin | il discorso dopo l' attacco hacker Bordate a Usa e Ue | apertura sul grano

Pubblicità

Il discorso di Vladimir Putin al Forum economico di San Pietroburgo è iniziato con un ritardo di un'ora e 40 minuti. Anonymous mostra con un certo orgoglio i risultati dell'attacco DDoS che ha colpito le piattaforme del Forum economico. 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al forum economico di San Pietroburgo. Putin ha continuato il suo discorso affermando che l'Occidente tratta il resto del mondo come se fosse una sua colonia.

"L'Unione europea ha perso irreversibilmente la sovranità" mentre "le sue élite ballano con un'altra musica". Così il presidente russo Vladimirnel suoallo Spief a San Pietroburgo, come riporta Ria Novosti. .Ildi. Quello al Forum di San Pietroburgo (da molti indicato come la 'Davos russa') è un intervento a cuitiene molto. E a cui ha lavorato in prima persona. Subito un duro ...Mosca accusa l’Ue di aver perso sovranità economica e politica e di essersi illusa di poter dominare per sempre l’economia assieme agli Usa.Durante il suo discorso dinanzi alla platea dello Spief, Vladimir Putin ha definito gli Usa il "poliziotto del mondo". Vladimir Putin ha preso la parola nel corso del Forum economico internazionale di ...