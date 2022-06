Peter Willburger | il segno | la visione

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 17 giugno 2022) di Gemma Criscuoli Gli antichi lo sapevano bene. L’occhio è fonte di conoscenza, ma anche energia che modella il mondo, aprendolo a echi e suggestioni che moltiplicano il senso del visibile. Su questa linea si è sempre mosso, il compianto artista austriaco, innamorato della Costiera amalfitana e del Cilento, le cui opere, a ottant’anni dalla nascita, rivivono in “Dissolvenze”, l’esposizione, a cura di Antonello Tolve in collaborazione con l’Associazione L’arte di, presente presso la Galleria Paola Verrengia e la Pinacoteca Provinciale. Proprio in quest’ultima sede, hanno reso omaggio al carismatico incisore, oltre alla figlia Tonia e alla moglie Eva, il sindaco Vincenzo Napoli, che ne ha ricordato le “inedite possibilità espressive”, il consigliere delegato alla cultura Francesco ...