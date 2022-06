Perché la Juventus non annuncia Pogba? La trattativa è già chiusa, ma… (Di venerdì 17 giugno 2022) Obiettivo riscatto. L’ultima stagione della Juventus non può essere considerata all’altezza, la squadra di Allegri ha chiuso il campionato al quarto posto e in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale. La squadra è già competitiva per lottare per il primo posto, in più la dirigenza è pronta a piazzare colpi veramente importanti per la prossima stagione. Le certezze si chiamano Szczesny, de Ligt, Bonucci, Locatelli, Chiesa e Vlahovic. In attacco si è avvicinato nelle ultime ore Angel Di Maria, si attende una risposta definitiva dell’argentino entro la prossima settimana. La proposta della Juventus è di un contratto di un anno da 7 milioni di euro. La Juventus ha già chiuso una trattativa di mercato: il ritorno di Paul Pogba. Si tratta di un innesto di altissimo spessore, le qualità del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Obiettivo riscatto. L’ultima stagione dellanon può essere considerata all’altezza, la squadra di Allegri ha chiuso il campionato al quarto posto e in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale. La squadra è già competitiva per lottare per il primo posto, in più la dirigenza è pronta a piazzare colpi veramente importanti per la prossima stagione. Le certezze si chiamano Szczesny, de Ligt, Bonucci, Locatelli, Chiesa e Vlahovic. In attacco si è avvicinato nelle ultime ore Angel Di Maria, si attende una risposta definitiva dell’argentino entro la prossima settimana. La proposta dellaè di un contratto di un anno da 7 milioni di euro. Laha già chiuso unadi mercato: il ritorno di Paul. Si tratta di un innesto di altissimo spessore, le qualità del ...

