Napoli | furgone investe passanti tra Cercola e Volla | arrestato il conducente | è un 29enne napoletano

(Di venerdì 17 giugno 2022) È stato catturato l'uomo che ha investito e quasi ucciso tre pedoni in tre luoghi diversi alla guida di unbianco. I feriti sono una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel...

I feriti sono una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla ; una donna di 47 anni, travolta dalin viale del Progresso a Cercola e un uomo di 71 anni, anche lui investito ...È vera e propria follia quella del guidatore di unbianco che, tra Volla e Cercola, in provincia di, circola correndo tra le strade ed investe volontariamente i pedoni, come succede in alcuni videogiochi. Lo stesso mezzo avrebbe già ...I carabinieri hanno bloccato un 29enne napoletano, accusato di avere investito intenzionalmente con un furgone tre persone questa mattina tra Volla e Cercola, in provincia di Napoli. Il ragazzo è ...NAPOLI/CERCOLA/VOLLA – Nella tarda mattinata di oggi, un furgone guidato da un uomo, ha investito una persona a Volla e poi altre due a Cercola. I feriti sono tre. Si tratta di una donna classe 1982, ...