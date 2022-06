Morte Elena Del Pozzo | parla il padre | “Un omicidio premeditato e studiato in ogni particolare”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 giugno 2022)DelilAlessandro: “Unin” Dopo la disperazione e il silenzio,ildidel. In una lettera affidata alla stampa Alessandro dice: «Ho sentitore di pazzia e di gelosia morbosa ma non ho sentitore di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Unin! I momenti di pazzia sono seguiti da momenti di lucidità! Lei invece non si è nemmeno ...