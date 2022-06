Mille, i gatti neri e i bei pensieri (Di venerdì 17 giugno 2022) Siamo persone che hanno studiato. Comunque persone che tendono a non riconoscersi in un modo di guardare al mondo che sia figlio di retaggi culturali troppo ancorati al passato, vedi alla voce credenze, bigottismo, una visione del mondo reazionaria o comunque antiilluminista. Siamo sufficientemente preparati riguardo tutto quello che riguarda inclusività, globalizzazione, multiculturalismo, mediamente preparati sulle cose del mondo, anche quelle che per nostra natura intima, leggi alla voce istinto, ci fa accapponare la pelle. Sappiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato, dando alla morale un valore assoluto, a volte scivolando nella retorica più pelosa, è vero, ma sempre e comunque in buona fede. Figuriamoci se, dovesse capitare che un gatto nero ci tagliasse la strada, ci potremmo mai trovare a accostare l’auto a pochi centimetri dal percorso felino, attendendo che un altro ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Siamo persone che hanno studiato. Comunque persone che tendono a non riconoscersi in un modo di guardare al mondo che sia figlio di retaggi culturali troppo ancorati al passato, vedi alla voce credenze, bigottismo, una visione del mondo reazionaria o comunque antiilluminista. Siamo sufficientemente preparati riguardo tutto quello che riguarda inclusività, globalizzazione, multiculturalismo, mediamente preparati sulle cose del mondo, anche quelle che per nostra natura intima, leggi alla voce istinto, ci fa accapponare la pelle. Sappiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato, dando alla morale un valore assoluto, a volte scivolando nella retorica più pelosa, è vero, ma sempre e comunque in buona fede. Figuriamoci se, dovesse capitare che un gatto nero ci tagliasse la strada, ci potremmo mai trovare a accostare l’auto a pochi centimetri dal percorso felino, attendendo che un altro ...

