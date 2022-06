Mercato Juve, le news su Morata e Di Maria (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Non c’è ancora accordo tra la Juventus e l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. La situazione che ruota attorno al 29enne attaccante spagnolo è ancora tutta da definire: al momento il giocatore farà ritorno a Madrid e all’Atletico visto che era in prestito con diritto di riscatto alla Juve, che ha provato, senza successo, a trovare l’intesa con i Colchoneros. Non sono però da escludere sviluppi futuri perché il club bianconero vorrebbe riportare Morata a Torino. Intanto la Juventus ha aperto una nuova pista per Angel Di Maria: proposto un contratto per un anno più uno di opzione. Ora l’argentino sta parlando con la famiglia per cercare di convincerla. La trattativa è sempre viva ed entro il fine settimana si aspetta la risposta da parte del giocatore, prima di accelerare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Non c’è ancora accordo tra lantus e l’Atletico Madrid per Alvaro. La situazione che ruota attorno al 29enne attaccante spagnolo è ancora tutta da definire: al momento il giocatore farà ritorno a Madrid e all’Atletico visto che era in prestito con diritto di riscatto alla, che ha provato, senza successo, a trovare l’intesa con i Colchoneros. Non sono però da escludere sviluppi futuri perché il club bianconero vorrebbe riportarea Torino. Intanto lantus ha aperto una nuova pista per Angel Di: proposto un contratto per un anno più uno di opzione. Ora l’argentino sta parlando con la famiglia per cercare di convincerla. La trattativa è sempre viva ed entro il fine settimana si aspetta la risposta da parte del giocatore, prima di accelerare ...

