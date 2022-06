M5S Roma: su inceneritore Gualtieri commissaria Zingaretti (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – “Con i poteri conferiti dal Governo sull’inceneritore, Gualtieri di fatto commissaria Zingaretti. Ma il sindaco va oltre: rende carta straccia il Piano regionale sui rifiuti, dove dell’inceneritore non c’è traccia. Un documento che avrà valore per tutti tranne che per Roma. Incoerenza dem!”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)– “Con i poteri conferiti dal Governo sull’di fatto. Ma il sindaco va oltre: rende carta straccia il Piano regionale sui rifiuti, dove dell’non c’è traccia. Un documento che avrà valore per tutti tranne che per. Incoerenza dem!”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle di. (Agenzia Dire)

