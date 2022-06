Lo chef stellato che si è inventato il grano da far crescere in mare (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Potrebbe arrivare dal mare il grano del futuro grazie al ‘cereale marino' in grado di offrire un grande aiuto per l'ambiente e la sostenibilità . Si tratta di una nuova pianta marina che porta benefici all'ecosistema aumentandone la biodiversità, assorbendo e immagazzinando grandi quantità di carbonio e che soprattutto è in grado di produrre, dai suoi semi, un “superalimento” molto nutriente. Il progetto pionieristico è stato promosso dallo chef stellato spagnolo Angel Leon e ora è al centro della sua partnership con Costa Crociere che si estende dalla gastronomia a un concreto impegno per il mare e l'ambiente attraverso il lavoro sperimentale del team di Aponiente nella baia di Cadice. Il cereale marino” o “grano di mare” può essere consumato così come è, ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Potrebbe arrivare dalildel futuro grazie al ‘cereale marino' in grado di offrire un grande aiuto per l'ambiente e la sostenibilità . Si tratta di una nuova pianta marina che porta benefici all'ecosistema aumentandone la biodiversità, assorbendo e immagazzinando grandi quantità di carbonio e che soprattutto è in grado di produrre, dai suoi semi, un “superalimento” molto nutriente. Il progetto pionieristico è stato promosso dallospagnolo Angel Leon e ora è al centro della sua partnership con Costa Crociere che si estende dalla gastronomia a un concreto impegno per ile l'ambiente attraverso il lavoro sperimentale del team di Aponiente nella baia di Cadice. Il cereale marino” o “di” può essere consumato così come è, ...

