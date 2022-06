L’amministrazione Napoli ora aderisce al patto “Salva Comuni”, ecco le misure (Di venerdì 17 giugno 2022) di Erika Noschese Il Comune di Salerno ha sciolto le riserve e ha annunciato, ufficialmente, la sua decisione di aderire al cosiddetto “patto Salva città”, ovvero al complesso di misure per il riequilibrio finanziario previste dal decreto legge numero 50/2022 che implicano la sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo. “Il disavanzo del Comune di Salerno è causato principalmente dalla riduzione dei trasferimenti erariali, non compensata dall’aumento del prelievo fiscale locale: per ciascun anno dal 2011 in poi, le entrate, tra prelievo fiscale e trasferimenti, si sono ridotte, rispetto al 2010, in media di circa 14,4 milioni di euro. Nonostante un costante sforzo di contenimento delle spese, per mantenere inalterato il livello dei servizi erogati il Comune ha dovuto fare ricorso alle anticipazioni di liquidità, con ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Erika Noschese Il Comune di Salerno ha sciolto le riserve e ha annunciato, ufficialmente, la sua decisione di aderire al cosiddetto “città”, ovvero al complesso diper il riequilibrio finanziario previste dal decreto legge numero 50/2022 che implicano la sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo. “Il disavanzo del Comune di Salerno è causato principalmente dalla riduzione dei trasferimenti erariali, non compensata dall’aumento del prelievo fiscale locale: per ciascun anno dal 2011 in poi, le entrate, tra prelievo fiscale e trasferimenti, si sono ridotte, rispetto al 2010, in media di circa 14,4 milioni di euro. Nonostante un costante sforzo di contenimento delle spese, per mantenere inalterato il livello dei servizi erogati il Comune ha dovuto fare ricorso alle anticipazioni di liquidità, con ...

