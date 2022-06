La ginecologa che paragona l’aborto all’omicidio di Elena Del Pozzo e poi dice di essere stata fraintesa | VIDEO (Di venerdì 17 giugno 2022) Un VIDEO in cui mette sullo stesso piano le critiche nei confronti di Martina Patti, la madre che ha uccisa la piccola Elena Del Pozzo, e le donne che ricorrono all’aborto. Per questo motivo, la ginecologa romana Monica Calcagni – che ha un grande seguito sui social, in particolare su TikTok – è finita nel mirino delle critiche. Poi, dopo il primo filmato, la dottoressa ha provato a spiegare il suo pensiero, dicendo di esser stata fraintesa. Monica Calcagni e il paragone tra l’aborto e l’omicidio di Elena Del Pozzo Nel VIDEO pubblicato da Monica Calcagni sul suo profilo Facebook, la ginecologa romana ha deciso di dire la sua sul caso dell’omicidio della piccola ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Unin cui mette sullo stesso piano le critiche nei confronti di Martina Patti, la madre che ha uccisa la piccolaDel, e le donne che ricorrono al. Per questo motivo, laromana Monica Calcagni – che ha un grande seguito sui social, in particolare su TikTok – è finita nel mirino delle critiche. Poi, dopo il primo filmato, la dottoressa ha provato a spiegare il suo pensiero,ndo di esser. Monica Calcagni e il paragone trae l’omicidio diDelNelpubblicato da Monica Calcagni sul suo profilo Facebook, laromana ha deciso di dire la sua sul caso dell’omicidio della piccola ...

