(Di venerdì 17 giugno 2022) Il gigante buono, che ha fatto sorridere il piccolo (e molto indisciplinato) Louis durante il concerto finale per il Giubileo di Platino per la regina Elisabetta II, ha tirato fuori il ko del rugbista., marito di Zara, la figliassa, non le avrebbe mandate a dire indicandocome una “di ca**o”. L’indiscrezione sarebbe circolata a seguito del commento espresso durante la breve visita dei Duchi del Sussex a Londra per festeggiare il lungo regnosovrana. A conclusionegrande festa organizzata dalla BBC davanti a Buckingham Palace, sabato 4 Giugno, “c’è stata occasione per bere qualcosa tutti insieme e fare due chiacchiere” ha riferito...

Pubblicità

ParliamoDiNews : `Il principe Harry? Una testa di c**o`: le parole di Mike Tindall (genero della principessa Anna) fanno discutere -… - zazoomblog : Principe Harry ricorda Lady Diana le sue parole commuovono - #Principe #Harry #ricorda #Diana - kingzajn : e dopo il principe william anche il principe harry sta perdendo i capelli - GeppyE : 'IL PRINCIPE HARRY? UNA TESTA DI CAXX...' . CI VOLEVA L'EX RUGBISTA MIKE... - dialettica_ : Il potenziale anarchico di Vittoria Lucia Ferragni: UNMATCHED! Quella bambina farà uscire di testa i suoi genitori… -

Liberoquotidiano.it

... la stessa residenza che sembra ilAndrea avrebbe chiesto alla Regina per sua figlia, la ... ed è meno lussuosa di Frogmore Cottage , dove hanno vissutoe Meghan prima della Megxit. Il ...La sfilata delle reali inglesi al Royal Ascot 2022 tra fascinator e cappellini IlCarlo riceverà gli auguri daSecondo voci vicine alsarebbe ancora furioso al ... Principe Harry "Testa di ca***": insultato in pubblico, il vip che perde la testa Causa dimissioni (volontarie e non), ha già perso tre figure chiave. Il 2021 è stato l’anno di Megxit: Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno ufficializzato la loro partenza a febbraio ...In Gran Bretagna la Festa del Papà cade a giugno ma William e Harry la vivranno in maniera diversa. E Carlo forse non si aspetta gli auguri di Harry ...