Guerra | covid | inflazione | il paradiso fiscale svizzero vive l’inferno

(Di venerdì 17 giugno 2022) di Andrea Gebbia, da Ehrendingen (Svizzera) Anche in Svizzera, generalmente ritenuta come una sorta died economico, con stipendi stellari rispetto a molti altri Paesi, la situazione attuale non è delle più rosee a causa della lunga pandemia die dell’attualein Ucraina. Come riportato dall’Ufficio Federale di Statistica in un recente comunicato stampa, in maggio l’indice dei prezzi alla produzione e all’importazione è salito ancora dello 0.9% portandosi a 109.4 punti (a dicembre 2020 era 100). In particolare, rispetto al maggio 2021, il livello dei prezzi dell’offerta totale dei prodotti svizzeri e importati è salito del 6.9%. L’aumento dell’indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente è dovuto soprattutto alla crescita delle tariffe di prodotti petroliferi, materie ...