Grande Fratello Vip 7: tutti i rumor sui concorrenti papabili (Di venerdì 17 giugno 2022) La macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 7 è al lavoro per formare il nuovo cast. Sul web sono usciti i nomi di alcuni “vipponi” che sarebbero in lizza per entrare nella casa più spiata d’Italia. Potrebbe interessarti: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Chi sono i possibili concorrenti? Al momento non c’è alcuna conferma sul prossimo cast che comporrà il reality show di Canale 5. Dunque, è bene prendere ogni nome con le pinze. Tuttavia, in queste settimane sono usciti alcuni nomi che potrebbero seriamente entrare nella casa più spiata d’Italia. In primis, si è mormorato dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez: Antonino Spibalbese. Poi, potrebbe varcare la porta rossa Gigliola Cinquetti: la cantante è tornata sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 svolto a Torino come ospite ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) La macchina organizzativa delVip 7 è al lavoro per formare il nuovo cast. Sul web sono usciti i nomi di alcuni “vipponi” che sarebbero in lizza per entrare nella casa più spiata d’Italia. Potrebbe interessarti: Quando inizia ilVip 7 Chi sono i possibili? Al momento non c’è alcuna conferma sul prossimo cast che comporrà il reality show di Canale 5. Dunque, è bene prendere ogni nome con le pinze. Tuttavia, in queste settimane sono usciti alcuni nomi che potrebbero seriamente entrare nella casa più spiata d’Italia. In primis, si è mormorato dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez: Antonino Spibalbese. Poi, potrebbe varcare la porta rossa Gigliola Cinquetti: la cantante è tornata sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 svolto a Torino come ospite ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gr… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 7: tutti i rumor sui concorrenti papabili #gfvip #gfvip7 - infoitcultura : Ex del Grande Fratello Vip scartata da Tale e Quale Show verso Ballando? - blogtivvu : Canzoni estate 2022, ex del Grande Fratello Vip pubblicano i loro tormentoni: ecco chi sono - basciagonixever : RT @Ginevra00000: 'Ah questo Grande Fratello vi ha fatto incontrare l'amore ' il regalo più prezioso da custodire nel cuore per tutta la vi… -