**Governo: Giavazzi a 'Faz', 'non c'è un problema Italia, bussola Pnnr anche dopo 2023'** (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Non c'è nessun problema specifico per l'Italia, tranne – come sappiamo – il fatto che abbiamo un debito elevato". Lo spiega Francesco Giavazzi al 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. "Chi governerà l'Italia dopo le elezioni del 2023 avrà la stessa bussola di questo governo: attuare il piano che l'Italia ha concordato con l'Europa, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr)", spiega il consigliere economico di palazzo Chigi a proposito dell'impegno dell'Italia sulle riforme. "La Commissione monitora ciò che facciamo ogni giorno. Se vede qualcosa che non va, ce lo dice, e insieme cerchiamo di capire perché, e lo correggeremo di conseguenza", spiega Giavazzi che tra ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Non c'è nessunspecifico per l', tranne – come sappiamo – il fatto che abbiamo un debito elevato". Lo spiega Francescoal 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. "Chi governerà l'le elezioni delavrà la stessadi questo governo: attuare il piano che l'ha concordato con l'Europa, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ()", spiega il consigliere economico di palazzo Chigi a proposito dell'impegno dell'sulle riforme. "La Commissione monitora ciò che facciamo ogni giorno. Se vede qualcosa che non va, ce lo dice, e insieme cerchiamo di capire perché, e lo correggeremo di conseguenza", spiegache tra ...

Pubblicità

TV7Benevento : **Governo: Giavazzi a 'Faz', 'non c'è un problema Italia, bussola Pnnr anche dopo 2023'** - - francescosisci : Governo #Draghi , #Giavazzi: riforme in marcia in Italia, unico problema per ripresa in #UE è il caro energia. Urge… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Giavazzi: «Un tetto al prezzo del gas unico modo per fermare l’inflazione» #economia #italia #governo… - nientediniente1 : @IMoresi Tutto giusto, se non fosse che lui è nel governo che tiene lì Giavazzi. Ma ormai gli elettori si sono stu… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Francesco #Giavazzi e gli errori della #Bce: “Sbagliato alzare i tassi”. La bordata e il malumore di Mario #Draghi #economia… -