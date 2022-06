Golf, Us Open 2022: non brillano Molinari e Migliozzi dopo il primo giro (Di venerdì 17 giugno 2022) Azzurri in difficoltà nel corso della prima giornata dello Us Open di Golf, fino ad ora dominato da Rory Mcllroy. Gli italiani, Francesco Molinari e Guido Migliozzi, infatti sono nelle retrovie della classifica dopo la prima giornata. Nello specifico Molinari ha realizzato 6 bogey con 3 birdie, chiudendo con un +3 complessivo, mentre Migliozzi con quattro bogey e due birdie ha chiuso con uno score finale di +2. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Azzurri in difficoltà nel corso della prima giornata dello Usdi, fino ad ora dominato da Rory Mcllroy. Gli italiani, Francescoe Guido, infatti sono nelle retrovie della classificala prima giornata. Nello specificoha realizzato 6 bogey con 3 birdie, chiudendo con un +3 complessivo, mentrecon quattro bogey e due birdie ha chiuso con uno score finale di +2. SportFace.

