anteprima24 : ** Flumeri, operaio 32enne ustionato dal bitume bollente: ricoverato al Frangipane ** - glooit : Incidente sul lavoro a Flumeri: operaio 32enne ustionato dal bitume bollente leggi su Gloo - andreascan76 : RT @irpiniatimes1: Flumeri, giovane operaio rimane investito dal bitume bollente. Trasportato al Frangipane #vigilidelfuoco - irpiniatimes1 : Flumeri, giovane operaio rimane investito dal bitume bollente. Trasportato al Frangipane #vigilidelfuoco - occhio_notizie : Operaio trasportato presso l'Ospedale Frangipane -

...lavoro questa mattina a. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta in una azienda dell'area industriale della Valle Ufita, per soccorrere undi ...La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta ain una azienda dell'area industriale della valle Ufita, per soccorrere undi 32 anni del Napoletano. ... Flumeri, operaio 32enne ustionato dal bitume bollente: ricoverato al Frangipane Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta avvenuto a Flumeri, in provincia di Avellino: un operaio di 32 anni è rimasto ustionato dal bitume bollente.Incidente sul lavoro in Irpinia. Un operaio è stato investito da catrame caldo. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Flumeri in una ...