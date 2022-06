Demi Moore | l’amore è social | i primi post dell’attrice con il nuovo fidanzato chef Daniel Humm

Leggi su amica

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’attrice con il, lostellato, in uno deiscatti condivisi online (Instagram @non è bello se non è. Anche per. Ai tempi deinetwork è questo l’imperativo in campo sentimentale. Tutto si condivide con i follower: da una nuova love story ai baci e agli abbracci con il partner. L’attrice ha deciso di adeguarsi alla nuova filosofia del2.0. Condividendo su Instagram alcuni scatti con il, lostellato. Dopo aver tenuto il sentimento che li lega lontano ...