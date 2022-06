(Di venerdì 17 giugno 2022) Il futuro dialo. Come scritto ieri, probabilmente alla fine rinnoverà ma il rinnovonon c’è. E il suo contratto scade il 30 giugno. Illa prossima settimana accoglierà Origi, che sbarcherà per le visite mediche. Però al quarto piano della sede del Diavolosale: dopo la cena avvenuta a casacon Gerry Cardinale di Redbird e Giorgio Furlani di Elliott, il direttore dell’area tecnica delha sì avviato la trattativa per il rinnovo del contratto — in scadenza fra tredici giorni — senza però arrivare a una completa intesa. L’accordo dovrà essere raggiunto con Gazidis che fino al closing di settembre ha potere di firma. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Corsera: al Milan cresce l’ansia per Maldini. L’intesa ancora non c’è Il contratto scade tra tredici giorni, la tr… - ArmandaGelsomin : RT @MilanNewsit: CorSera - Milan, vicini i riscatti di Florenzi e Messias - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – #Zaniolo , priorità alla #Roma . Rossoneri in attesa #ACMilan #Milan #SempreMilan - cielorossonero : RT @MilanNewsit: CorSera - Milan, vicini i riscatti di Florenzi e Messias - sportli26181512 : CorSera - Milan, vicini i riscatti di Florenzi e Messias: Secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Se… -

Milan News

Ilscomoda Veltroni per un'intervista inutile, un tripudio d'ipocrisia per ribadire che non è ... Fa finta di non voler dire a quanti soldi ha rinunciato al, poi ovviamente lo dice: Dice si ...Germano Lanzoni al: "Una volta non mi accorsi che avevano annullato un gol a Theo Hernandez, gridai: "Cooooon ... attore, comico e docente e speaker deldal 2000. Racconta come vive le ... CorSera - Milan, piace tanto De Ketelaere ma l'operazione non è semplicissima Il Corriere della Sera analizza la situazione dei rinnovi dei dirigenti del Milan. Le dichiarazioni di Paolo Maldini all’indomani della vittoria Scudetto del Milan sono state un po’ una doccia fredda ...Non è un mistero che in via Aldo Rossi piaccia parecchio Charles De Ketelaere, 21enne trequartista del Bruges che il Milan vorrebbe prendere per aumentare la qualità e il talento ...